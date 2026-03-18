La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 18 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Lila continua a frequentare Yigit, anche se il ragazzo esita a proseguire la relazione a causa delle sue difficoltà economiche.
Nel frattempo, Zehra confida a Yildiz di essere stata invitata in tv per parlare del suo libro e le propone di accompagnarla. Tuttavia, il programma televisivo si rivela molto diverso da quello che entrambe immaginavano.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.