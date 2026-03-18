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Forbidden Fruit

SERIE TV18 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 18 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 18 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 18 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 18 marzo

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3

Lila continua a frequentare Yigit, anche se il ragazzo esita a proseguire la relazione a causa delle sue difficoltà economiche.

Nel frattempo, Zehra confida a Yildiz di essere stata invitata in tv per parlare del suo libro e le propone di accompagnarla. Tuttavia, il programma televisivo si rivela molto diverso da quello che entrambe immaginavano.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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