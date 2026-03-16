Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 23 al 27 marzo negli ultimi episodi della settimana finale della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni del finale

Arriva il giorno dell'udienza di Cinar: il ragazzo viene rilasciato e Ceylin comunica alla famiglia Kaya che Ilgaz è scomparso. In centrale, Iclal e Eren interrogano Nevzat per capire dove abbia portato Ilgaz, ma lui nega di conoscerlo e di essere un sicario.



Ceylin arriva in ospedale con Mercan e scopre che Ilgaz è stato dimesso senza averla avvisata: lo trova già in centrale, determinato a interrogare Nevzat nonostante la convalescenza. La discussione tra i due mette a nudo la paura di Ceylin: è stanca di una vita fatta di pericoli e propone a Ilgaz di voltare pagina.



Ceylin e Ilgaz sembrano potersi finalmente godere la vita senza drammi, quando rinvengono nel giardino della nuova casa un cadavere e sono costretti a chiamare la polizia. Per alleviare lo sconforto di Ceylin, Ilgaz le fa notare che dalla tragica morte di sua sorella sono scaturiti cambiamenti positivi, come il loro incontro e la nascita di Mercan.



Nel frattempo, Ilgaz e Ceylin sono i principali sospettati sul caso di Buse. Le indagini vengono condotte dal Procuratore Derya, dal comandante Metin ed Eren. Ceylin, grazie all'aiuto di Ilgaz si rifugia con lui a casa di Eren, loro complice.



Infine, Ilgaz e Ceylin si dirigono nel locale dove il procuratore ha incontrato Buse e dalle telecamere di sorveglianza riescono a leggere la targa dell'auto guidata dall'uomo che era con Buse e che, probabilmente, ha seguito Ilgaz nel locale.



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