La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 19 marzo dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika manipola Yigit per i propri scopi, mentre emergono nuove fratture nei rapporti di fiducia.
Intanto, nel tentativo di riavvicinare Yildiz e Halit, Ender propone a Emir e Caner di sottrarre il loro accordo di divorzio, con lo scopo di rallentare la causa.
Infine, Ender e Yildiz portano avanti la loro alleanza segreta per distruggere Sahika.