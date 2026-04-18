La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 18 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Lila e Yigit escono insieme per un appuntamento romantico che viene interrotto dall'arrivo di Sahika, che, sorpresa di vederli nuovamente insieme, promette di non raccontare del loro riavvicinamento ad Halit.
Intanto, Ender, Kaya e Nadir approfondiscono la loro conoscenza. Nel corso della serata, Ender origlia una conversazione telefonica di Nadir e, sentendo una voce femminile, si dice determinata a scoprire di più sulla vita privata del suo nuovo alleato.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.