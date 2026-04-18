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L'INTERVISTA18 aprile 2026

Cate Lumina di Amici: "I miei genitori mi hanno sempre fatta sentire libera"

La cantante Cate Lumina racconta a Verissimo il ritorno dalla scuola di Amici, il supporto dei genitori e il sogno della musica
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Cate Lumina racconta a Verissimo le scelte che hanno segnato il suo percorso durante e dopo Amici. La cantante, dopo la sua uscita dal talent, racconta: "Pensavo di tornare a Minorca e invece ho deciso di tornare a Milano per rimettermi subito a fare musica".

La decisione di intraprendere la carriera musicale risale all'infanzia: "Guardavo Hannah Montana, ho chiesto a mia mamma di iscrivermi a un coro di voci bianche e da lì non ho mai smesso di cantare", rivela Cate.

L'esperienza ad Amici non è stata emotivamente facile per la lontananza da casa e dalle persone care: "Ho provato tanta mancanza di casa, della mia famiglia e dei miei amici. All'inizio è stato un po' difficile, ma alla fine mi sono trovata bene con loro", racconta riferendosi ai compagni della scuola.

Un ruolo fondamentale nel suo percorso è stato quello dei genitori: "Sono stati due genitori favolosi, mi hanno supportata e mi hanno aiutato tantissimo ad inseguire il sogno della musica", afferma. Durante la puntata, i genitori Pierangela e Marcello le inviano un videomessaggio: "Siamo i tuoi primi fan sfegatati. Ti auguriamo davvero di vivere la vita dei tuoi sogni".

"Mi hanno sempre fatta sentire libera e senza sensi di colpa", aggiunge la cantante, che sull'amore rivela: "In questo momento sono molto focalizzata sulla musica, ma chi lo sa. Ho avuto delle storie, ma non lo so se ho avuto quella storia d'amore, non lo so".

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