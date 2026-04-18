La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda sabato 18 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda deve accudire anche Satilmis, oltre che suo figlio Arda, ma Satilmis è un ragazzino particolarmente impegnativo e ribelle.
Sia lei che Bahar non lavorano più alle dipendenze di Fazilet ed entrambe hanno attribuito questo loro licenziamento alla questione legata ai gioielli della donna.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.