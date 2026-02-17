Catalogo
SERIE TV17 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 17 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 17 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 17 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 17 febbraio

Şevval Sam (Ender Çelebi) in una scena di Forbidden Fruit 2Şevval Sam (Ender Çelebi) in una scena di Forbidden Fruit 2

Per celebrare la pubblicazione del libro di Zehra, alla villa viene organizzato un brunch, ma la festa è interrotta dall’improvviso arrivo della polizia e di Ender, che accusa Sahika di aver tentato di ucciderla.

Il ritorno di Ender sconvolge profondamente Erim, che, sentendosi tradito, decide di non volerla più rivedere.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

