La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 17 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Per celebrare la pubblicazione del libro di Zehra, alla villa viene organizzato un brunch, ma la festa è interrotta dall’improvviso arrivo della polizia e di Ender, che accusa Sahika di aver tentato di ucciderla.
Il ritorno di Ender sconvolge profondamente Erim, che, sentendosi tradito, decide di non volerla più rivedere.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.