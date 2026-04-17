La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 17 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Ad Yildiz vengono recapitate in forma anonima delle fotografie che ritraggono Halit e Leyla insieme al tavolo di un ristorante. Yildiz si ingelosisce e, con l'aiuto di Zehra, cerca di capire se il marito la stia tradendo.

Mentre sta andando in ufficio dalla madre, Yigit incontra Nadir che lo invita a parlare nel suo ufficio. I due discutono del rapporto tra Yigit e Lila e, successivamente, Nadir fa intendere a Yigit di sapere qualcosa riguardo la retata al casinò. Yigit, preoccupato che si scopra la verità, lo va a riferire alla madre, la quale invita Nadir a cena con la scusa di festeggiare la loro collaborazione.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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