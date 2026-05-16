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Forbidden Fruit

SERIE TV16 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 16 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 16 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 16 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 16 maggio

Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Halit è furioso dopo aver scoperto che Leyla ha cercato di corrompere il medico affinché rilasciasse una falsa testimonianza.

Ender e Sahika decidono di trovare una soluzione per eliminare una volta per tutte Leyla dai loro piani.

Poco dopo, Metin informa Halit di aver perso ogni cosa e di essere obbligato a cedere le quote della Holding per riuscire a saldare il debito fiscale.

La notizia sconvolge Halit, che viene colto da un improvviso malore. L'uomo è costretto a lasciare la villa insieme a Erim, Zehra e Lila.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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