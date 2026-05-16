La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 16 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit è furioso dopo aver scoperto che Leyla ha cercato di corrompere il medico affinché rilasciasse una falsa testimonianza.
Ender e Sahika decidono di trovare una soluzione per eliminare una volta per tutte Leyla dai loro piani.
Poco dopo, Metin informa Halit di aver perso ogni cosa e di essere obbligato a cedere le quote della Holding per riuscire a saldare il debito fiscale.
La notizia sconvolge Halit, che viene colto da un improvviso malore. L'uomo è costretto a lasciare la villa insieme a Erim, Zehra e Lila.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.