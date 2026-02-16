La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 16 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika si scaglia contro Zehra per la sua presenza alla festa di Yildiz, mentre lei tenta di difendersi dichiarandosi dalla sua parte.
Quando Aysel si sente male e viene ricoverata d’urgenza, Yildiz sospetta che dietro al malore ci sia Sahika, convinta che il vero bersaglio fosse lei.
Intanto, Aysel si riprende senza conseguenze.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.