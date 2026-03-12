La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 12 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kaya organizza una cena romantica per sorprendere Leyla e, durante la serata, le confessa di essere a conoscenza del suo lavoro come donna delle pulizie.
Nel frattempo Yiğit cerca di consolare Erim e continua a provocare Lila, che però sembra sempre più attratta da lui.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.