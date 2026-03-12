Catalogo
SERIE TV12 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 12 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 12 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 12 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 12 marzo

Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 2Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 2

Kaya organizza una cena romantica per sorprendere Leyla e, durante la serata, le confessa di essere a conoscenza del suo lavoro come donna delle pulizie.

Nel frattempo Yiğit cerca di consolare Erim e continua a provocare Lila, che però sembra sempre più attratta da lui.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

