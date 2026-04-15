La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 15 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Avendo bevuto troppo in discoteca, Yigit colpisce Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila.
Dopo un'accesa discussione, Lila decide di accompagnare Yigit a casa, i due, però, si addormentano in auto, davanti alla casa di Kaya. Il mattino dopo, Halit scopre che Lila non è rientrata per la notte e ordina ai suoi uomini di andare a recuperarla.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.