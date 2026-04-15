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Forbidden Fruit

SERIE TV15 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 15 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 15 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 15 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 15 aprile

Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Avendo bevuto troppo in discoteca, Yigit colpisce Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila.

Dopo un'accesa discussione, Lila decide di accompagnare Yigit a casa, i due, però, si addormentano in auto, davanti alla casa di Kaya. Il mattino dopo, Halit scopre che Lila non è rientrata per la notte e ordina ai suoi uomini di andare a recuperarla.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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