La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 14 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra scopre che il suo libro è finalmente in fase di stampa e, travolta dall’entusiasmo, ne dà la notizia ad Halit, che però reagisce con irritazione e scarsa tolleranza verso la sua emotività.
L’episodio ruota attorno a incomprensioni e malintesi che accrescono le tensioni familiari, mentre i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più complessi.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.