SERIE TV14 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 14 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 14 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 14 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 14 febbraio

Halit (Talat Bulut) in Forbidden FruitHalit (Talat Bulut) in Forbidden Fruit

Zehra scopre che il suo libro è finalmente in fase di stampa e, travolta dall’entusiasmo, ne dà la notizia ad Halit, che però reagisce con irritazione e scarsa tolleranza verso la sua emotività.

L’episodio ruota attorno a incomprensioni e malintesi che accrescono le tensioni familiari, mentre i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più complessi.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

