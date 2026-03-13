La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 13 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Su suggerimento di Emir, Yildiz decide di trasferirsi a casa di Ender, che però non accoglie affatto bene la notizia.
Nel frattempo, Halit si sente tradito quando scopre che Kaya sarà l’avvocato di Yildiz nella causa di divorzio.
Infine, Zehra affida ad Akin il compito di trovare un programma televisivo disposto a ospitarla per un’intervista.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.