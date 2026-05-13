La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 13 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo il brutto episodio dell'hard disk nascosto in cassaforte, Ender decide di intervenire.
Nel frattempo, Leyla ammette di essere stanca di quella situazione, dopo essersi confidata con Sahika. Tuttavia, la ragazza la sprona a non arrendersi, ricordandole che insieme ad Halit ha al suo fianco gli alleati migliori.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.