La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 14 maggio dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika e Leyla incontrano Yildiz e Zehra in un locale, e Sahika confessa a Yildiz che Leyla è incinta di Halit.
Furiosa, Yildiz si reca nell'ufficio dove Nadir e Halit sono in riunione e, davanti a tutti, accetta la proposta di matrimonio di Nadir. L'uomo la porta a cena con Asuman, Kaya ed Ender e le regala uno splendido anello.