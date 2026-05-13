La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 14 maggio dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 14 maggio in prima serata

Sahika e Leyla incontrano Yildiz e Zehra in un locale, e Sahika confessa a Yildiz che Leyla è incinta di Halit.

Furiosa, Yildiz si reca nell'ufficio dove Nadir e Halit sono in riunione e, davanti a tutti, accetta la proposta di matrimonio di Nadir. L'uomo la porta a cena con Asuman, Kaya ed Ender e le regala uno splendido anello.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE