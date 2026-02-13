La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 13 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Zehra, sopraffatta da rabbia e frustrazione, affronta Akin, convinta di essere stata ingannata sulla pubblicazione del suo libro.
Dopo una telefonata concitata, scopre che le copie sono effettivamente in stampa e, sollevata, corre a dare la notizia alla famiglia.
