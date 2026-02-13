Catalogo
SERIE TV13 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 13 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 13 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 13 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 13 febbraio

Safak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3Safak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3

Zehra, sopraffatta da rabbia e frustrazione, affronta Akin, convinta di essere stata ingannata sulla pubblicazione del suo libro.

Dopo una telefonata concitata, scopre che le copie sono effettivamente in stampa e, sollevata, corre a dare la notizia alla famiglia.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

