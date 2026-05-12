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Forbidden Fruit

SERIE TV12 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 12 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 12 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 12 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 12 maggio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Halit invita Leyla cena alla villa, con l’intento di presentarla ufficialmente ai suoi figli. Quando Aysel mette al corrente Yildiz della situazione, quest’ultima viene sopraffatta dalla gelosia e decide di mandare all’aria la serata della coppia.

Così, proprio all’inizio della cena, affida il piccolo Halit Can a Lila: il bambino finisce inevitabilmente per attirare tutta l’attenzione su di sé, oscurando completamente la presenza di Leyla.

Nel frattempo, Ender accusa Sahika di aver occultato l’hard disk consegnatole da Nadir. Tuttavia, poco dopo, Kaya lo trova nella cassaforte, e pensa che sia un piano della moglie per farlo litigare con la sorella.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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