La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 12 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit invita Leyla cena alla villa, con l’intento di presentarla ufficialmente ai suoi figli. Quando Aysel mette al corrente Yildiz della situazione, quest’ultima viene sopraffatta dalla gelosia e decide di mandare all’aria la serata della coppia.
Così, proprio all’inizio della cena, affida il piccolo Halit Can a Lila: il bambino finisce inevitabilmente per attirare tutta l’attenzione su di sé, oscurando completamente la presenza di Leyla.
Nel frattempo, Ender accusa Sahika di aver occultato l’hard disk consegnatole da Nadir. Tuttavia, poco dopo, Kaya lo trova nella cassaforte, e pensa che sia un piano della moglie per farlo litigare con la sorella.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.