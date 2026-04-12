La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 12 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Caner confessa a Emir di non fidarsi di Nadir. Ender e Yildiz organizzano un incontro segreto tra Sahika e Nadir, in modo che Halit si insospettisca e la licenzi dalla holding.
Nel frattempo, Nadir propone a Yigit di lavorare al casinò, ambiente nel quale le sue doti matematiche sarebbero apprezzate.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.