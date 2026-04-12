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Forbidden Fruit

SERIE TV12 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 12 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 12 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 12 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 12 aprile

Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) e Buce Buse (Lila Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) e Buce Buse (Lila Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Caner confessa a Emir di non fidarsi di Nadir. Ender e Yildiz organizzano un incontro segreto tra Sahika e Nadir, in modo che Halit si insospettisca e la licenzi dalla holding.

Nel frattempo, Nadir propone a Yigit di lavorare al casinò, ambiente nel quale le sue doti matematiche sarebbero apprezzate.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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