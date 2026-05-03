Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 27 aprile al 3 maggio su Canale 5, Yigit durante una cena si arrabbia per una conversazione con Halit ed esce dal ristorante e Lila lo segue.

Durante una conversazione con Zehra, Zerrin le confida che tra Halit e Leyla potrebbe esserci del tenero. Zehra con un escamotage invita Leyla con l'intento di scoprire qualcosa sui due.

Nonostante Halit sia contrario, Yildiz decide comunque di andare negli studi televisivi.

Halit informa Yildiz di una partenza improvvisa per lavoro, ma la verità è un'altra: Leyla è diventata l'amante di Halit.

Yigit confida a Ender e Kaya di aver chiuso la relazione con Lila. Nel frattempo, Yildiz è determinata a lanciare un canale online e invita l'attore Enis Arikan come primo ospite.

Sahika racconta a Ender che Leyla ha una relazione con il signor Faruk, responsabile finanziario dell'azienda. Ender e Yildiz cercano di scoprire se Leyla frequenti qualcun altro.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit 3 vanno in onda dal lunedì alla domenica alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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