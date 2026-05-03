Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dal 27 aprile al 3 maggio su Canale 5, Sirin si fa portavoce di una rivelazione sconvolgente.

Sirin viene sorpresa da un ladro proprio mentre arriva Arif, giunto per invitarla a cena. Arif si ritrova a essere testimone di una rivelazione scioccante.

Ceyda riceve un regalo da Raif: un anello di fidanzamento che la lascia profondamente scossa.

A causa dell'imminente processo per la tutela di Arda, Ceyda teme di perdere il figlio per sempre.

Arif confida a Ceyda di aver ascoltato casualmente Sirin mentre minacciava il malvivente: la ragazza avrebbe ammesso di aver già ucciso il marito della sorella e di essere disposta a sparare di nuovo.

Raif è curioso di conoscere dettagli sulla vita di Ceyda e interroga Bahar per conoscere la situazione sentimentale della ragazza.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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