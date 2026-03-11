Catalogo
SERIE TV11 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata dell'11 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda l'11 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 11 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata dell'11 marzo

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender comunica a Yildiz che la famiglia che ha preso con sé suo figlio è partita per l’Australia, facendola cadere nella disperazione. Poco dopo, però, Halit riesce a rintracciare la famiglia e a riportare il bambino a casa.

Dopo aver accertato di essere davvero il padre, Halit propone a Yildiz di trasferirsi a vivere con lui, ma lei decide di rifiutare.

In seguito, l’uomo annuncia ai suoi figli che hanno un nuovo fratellino, una notizia che sconvolge Erim in particolare.

Nel frattempo Sahika, rendendosi conto che il suo piano non ha funzionato, va nel panico.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

