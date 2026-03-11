La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 11 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender comunica a Yildiz che la famiglia che ha preso con sé suo figlio è partita per l’Australia, facendola cadere nella disperazione. Poco dopo, però, Halit riesce a rintracciare la famiglia e a riportare il bambino a casa.
Dopo aver accertato di essere davvero il padre, Halit propone a Yildiz di trasferirsi a vivere con lui, ma lei decide di rifiutare.
In seguito, l’uomo annuncia ai suoi figli che hanno un nuovo fratellino, una notizia che sconvolge Erim in particolare.
Nel frattempo Sahika, rendendosi conto che il suo piano non ha funzionato, va nel panico.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.