La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 12 marzo dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz aspetta la visita di Erim e Lila, che per la prima volta incontreranno Halit Can, mentre Ender si presenta a casa di Yildiz per parlare con Erim.
Nel frattempo, Sahika convince Zehra a riferire a Halit delle attenzioni che Emir riserva a Yildiz e al bambino, cercando di insinuare che tra i due amici ci sia una relazione.
Infine, Kaya, desideroso di fare una sorpresa a Leyla, organizza un viaggio a Smirne per andare a trovare la nonna della ragazza.