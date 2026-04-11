La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 11 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika organizza il finto arresto che si rivela in realtà essere il rapimento di Yigit. Si tratta di un avvertimento per Ender. Nonostante le minacce subite, Ender rivela a Kaya che dietro al rapimento c'è proprio Sahika, ma gli chiede di mantenere il segreto.
Nel frattempo, Halit vuole trovare un modo per incastrare Nadir e ordina a Metin di indagare su un omicidio risalente al periodo in cui l'uomo era in carcere.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.