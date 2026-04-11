Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV11 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata dell'11 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda l'11 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 11 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata dell'11 aprile

Tuvana Turkay (Leyla Celebi) in una scena di Forbidden Fruit 3.Tuvana Turkay (Leyla Celebi) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Sahika organizza il finto arresto che si rivela in realtà essere il rapimento di Yigit. Si tratta di un avvertimento per Ender. Nonostante le minacce subite, Ender rivela a Kaya che dietro al rapimento c'è proprio Sahika, ma gli chiede di mantenere il segreto.

Nel frattempo, Halit vuole trovare un modo per incastrare Nadir e ordina a Metin di indagare su un omicidio risalente al periodo in cui l'uomo era in carcere.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video