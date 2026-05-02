Scopriamo cosa succederà domenica 3 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Rómulo, deciso a lasciare La Promessa, lo comunica a Catalina e le chiede aiuto per informare Alonso.
Intanto, Manuel e Toño scoprono che qualcuno sta frugando tra le loro cose nell’hangar.
Curro si offre di fare la guardia, ma in realtà vuole incontrare Esmeralda, la commessa della gioielleria.