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La promessa

ANTICIPAZIONI02 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 3 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 3 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Marta Costa (Angela), Xavi Lock (Curro) in una scena di La Promessa
Marta Costa (Angela), Xavi Lock (Curro) in una scena di La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 3 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 3 maggio

Rómulo, deciso a lasciare La Promessa, lo comunica a Catalina e le chiede aiuto per informare Alonso.

Intanto, Manuel e Toño scoprono che qualcuno sta frugando tra le loro cose nell’hangar.

Curro si offre di fare la guardia, ma in realtà vuole incontrare Esmeralda, la commessa della gioielleria.

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