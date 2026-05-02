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La forza di una donna

SERIE TV02 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 3 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda domenica 3 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Seray Kaya (Sirin) in una scena di La forza di una donna
Seray Kaya (Sirin) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di domenica 3 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar fa una confessione ad Arif.

La forza di una donna 3: cosa succede il 3 maggio

Raif è sempre più attratto da Ceyda e chiede a Bahar informazioni sulla sua situazione sentimentale.

Bahar continua a farsi conoscere da Fazilet, rivelando sempre di più del suo passato e dei suoi sentimenti.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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