Nella nuova puntata di domenica 3 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar fa una confessione ad Arif.
Raif è sempre più attratto da Ceyda e chiede a Bahar informazioni sulla sua situazione sentimentale.
Bahar continua a farsi conoscere da Fazilet, rivelando sempre di più del suo passato e dei suoi sentimenti.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.