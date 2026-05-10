La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 10 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yigit fail suo rientro a casa in compagnia di una bella ragazza francese, espansiva e disinvolta, ma dalle maniere un po' discutibili. Ender, infatti, è perplessa e contrariata.
Lila, sconvolta dopo aver visto Yigit e la nuova ragazza all'aeroporto, si sfoga con Zehra e poi decide di recarsi da Yildiz per parlare della situazione anche con lei. Yildiz consiglia a Lila di farsi desiderare.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.