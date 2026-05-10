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Forbidden Fruit

SERIE TV10 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 10 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 10 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 10 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 10 maggio

Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Dogac Yildiz (Yigit Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Yigit fail suo rientro a casa in compagnia di una bella ragazza francese, espansiva e disinvolta, ma dalle maniere un po' discutibili. Ender, infatti, è perplessa e contrariata.

Lila, sconvolta dopo aver visto Yigit e la nuova ragazza all'aeroporto, si sfoga con Zehra e poi decide di recarsi da Yildiz per parlare della situazione anche con lei. Yildiz consiglia a Lila di farsi desiderare.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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