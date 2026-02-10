Catalogo
SERIE TV10 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 10 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 10 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 10 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 10 febbraio

Yigit in una scena di Forbidden Fruit 3Yigit in una scena di Forbidden Fruit 3

Yigit interviene per recuperare il computer di Zehra che è stato violato e da cui è stato cancellato il suo libro. Così facendo, si guadagna la stima di tutti.

Yildiz ricorda che è stata Ender, che è ancora viva, a spingerla a tornare, pronta a riconquistare il suo posto in famiglia.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

