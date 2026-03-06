Secondo la difesa , il distacco dalla figura materna aggraverebbe una situazione già critica: "Qualcuno entri e spieghi loro perché la mamma è stata cacciata . Qualcuno spieghi loro perché per l'ennesima volta verranno portati altrove. Io mi preoccupo, mi allarmo perché non c'è un solo motivo per cui oggi questa donna possa essere allontanata".

Il centro della contestazione riguarderebbe la tenuta psicologica dei minori, già segnati dal primo prelevamento avvenuto nel casolare di Palmoli. "I genitori sono sotto shock ", prosegue l'avvocato, "ci riempiamo la bocca parlando di minori, della tutela, dell'integrità di questi minori e poi consentiamo che a distanza di neppure tre mesi questi bambini vengano sradicati per la seconda volta ".

A Dentro la notizia , l'avvocato della famiglia commenta le ultime decisioni giudiziarie: "Io sono allibita da questo incontro ", dichiara il legale, sottolineando come la madre sia stata sottoposta a una pressione costante: "Io so che una madre che a breve verrà espulsa, quindi verrà allontanata , è riuscita a fare 537 test".

Catherine Birmingham, la mamma dei bambini della famiglia nel bosco

Sulla vicenda interviene Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente tecnico di parte: "Come cittadino sono sgomento e indignato. Come professionista sono incredulo", afferma.

Cantelmi continua: "Sottoporre un nuovo trauma a questi bambini è clamoroso. Sottrarre la madre è ancora più clamoroso. Credo che siamo sulla strada sbagliata". Cantelmi annuncia: "Opposizione ad ogni livello. Intanto contesto questa perizia".

"In corso di perizia avvengono cose incredibili", spiega lo psichiatra, "ed è difficile immaginare che questi genitori possano essere sereni. Il dramma è di questi bambini, che hanno appena compiuto 7 anni, strappati alla madre".

Riguardo ai tempi dell'esecuzione del provvedimento, Cantelmi dichiara: "L'allontanamento di Catherine potrebbe avvenire già in giornata. Veramente questa perizia sta prendendo una piega drammatica, direi incredibile. Oltretutto, portarla avanti con una coppia sotto shock, lo trovo davvero incredibile".

La vicenda della famiglia nel bosco è iniziata nel settembre 2024, quando un’intossicazione alimentare da funghi ha richiesto l’intervento dei soccorsi e la segnalazione ai servizi sociali. Il 20 novembre 2024, il Tribunale dei Minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale e disposto l’allontanamento dei bambini. Nel dicembre 2024, la Corte d’Appello ha respinto il ricorso per il ricongiungimento natalizio. Di conseguenza, il nucleo familiare non vive più insieme da oltre cento giorni.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE