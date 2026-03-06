Bimbo trapiantato, la nonna di Domenico: "Omicidio colposo, devono fargliela pagare"

La nonna di Domenico, il bambino di due anni morto dopo il trapianto con un cuore danneggiato, parla a Dentro la notizia commentando come sono stati gestiti i rapporti con i medici.

La donna descrive la vicenda come un "grande regalo di Natale" trasformatosi in tragedia: "Lo amavamo tutti immensamente e all'improvviso si è scoperto sto grande regalo che era venuto a Natale, invece si è rivelato un omicidio, perché io lo reputo un omicidio colposo".

La nonna di Domenico ricorda: "Quando mia figlia al telefono piangeva, le dicevo: Figlia mia non piangere perché è il regalo più bello che potevano farti a Natale. E invece che cosa si è rivelato? Non ci sono parole". La donna chiede giustizia: "Io sono dell'idea che devono fargliela pagare".

La nonna denuncia soprattutto la mancanza di trasparenza nei confronti della madre di Domenico: "Non dire niente alla mamma dopo due mesi, abbia pazienza. Due mesi l'hanno tenuta lì, ci andava tutti i giorni. Ho il cuore spezzato".