La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Ender esce completamente illesa dall’incidente orchestrato da Sahika. Un flashback rivela che il giorno prima Caner aveva visto qualcuno manomettere l’auto e l’aveva subito avvisata: intuendo la trappola, Ender si era quindi messa in salvo scendendo dal van poco prima dell’incidente.

Per non farle rivelare nulla, Sahika le offre il 5% delle azioni della holding. Ender è intenzionata a consolidare la propria posizione nell’azienda, e si riavvicina ad Halit con il pretesto di chiedergli un consiglio, sperando di stringere un’alleanza con lui quando tornerà a occuparsi dei suoi affari.

Halit, deciso a scoprire chi è l'artefice della sua rovina, lascia casa di Sitki, e con una scusa si fa accogliere da Yildiz. Zehra, triste per la condizione di ristrettezze in cui si trova, ha ricominciato ad abusare di alcolici.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.