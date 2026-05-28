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Be My Sunshine

SERIE TV29 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 30 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da sabato 30 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 30 maggio

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 30 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Haziran e Poyraz cercano di fermare i piani di Doygun e lo affrontano per impedirgli di trasformare l’isola in un gigantesco centro turistico.

Intanto, Sadik presenta Biricik a Doygun, che potrebbe offrirle un’inaspettata opportunità.

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