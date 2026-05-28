La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 30 maggio
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Haziran e Poyraz cercano di fermare i piani di Doygun e lo affrontano per impedirgli di trasformare l’isola in un gigantesco centro turistico.
Intanto, Sadik presenta Biricik a Doygun, che potrebbe offrirle un’inaspettata opportunità.
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