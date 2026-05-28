La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 29 maggio della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Batu si presenta nell’ufficio della madre di Poyraz e mette in atto il suo piano diabolico.

Intanto, Haziran, ormai pronta a lasciare l’isola, viene assalita dai dubbi e, quando si ritrova faccia a faccia con Poyraz, trova finalmente il coraggio di seguire il proprio cuore.

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