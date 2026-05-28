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Be My Sunshine

SERIE TV29 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 29 maggio in streaming

La puntata del 29 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 29 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 29 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Batu si presenta nell’ufficio della madre di Poyraz e mette in atto il suo piano diabolico.

Intanto, Haziran, ormai pronta a lasciare l’isola, viene assalita dai dubbi e, quando si ritrova faccia a faccia con Poyraz, trova finalmente il coraggio di seguire il proprio cuore.

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