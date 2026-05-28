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Forbidden Fruit

SERIE TV29 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, il riassunto delle puntate del 28 maggio in prima serata

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Forbidden Fruit 3 andati in onda il 28 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi 143, 144, 145 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 28 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sahika offre a Ender delle azioni della holding in cambio del suo silenzio.

Yildiz comunica a Ender chi è il nuovo amministratore delegato.

Zehra ricomincia ad abusare di alcolici a causa dei problemi economici della sua famiglia.

Halit si presenta a casa di Yildiz e le chiede ospitalità. L'ex moglie cerca di nascondere ad Halit le condizioni di Zehra. Yildiz riceve l'inaspettata visita di Kerim.

Dopo aver scatenato una rissa nel bar, Yigit viene licenziato.

Ender organizza una cena invitando a casa sia Kerim che Yildiz.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 28 maggio in prima serata su Canale 5.

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