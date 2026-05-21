Sahika sta giocando una partita molto pericolosa: finge sottomissione con il fratello Kaya mentre, con la complicità del doppiogiochista Halouk, prepara documenti falsi e il terreno per eliminare Nadir. Il climax dell'episodio vede il confronto finale tra Sahika e Nadir: lei lo va a trovare con la scusa di un addio e riesce ad avvelenarlo, convinta di aver messo fine al suo regno del terrore.



Durante i funerali di Nadir si scopre che, poco prima di morire, si è sposato con Sahika, che di conseguenza ne eredita le proprietà e la posizione nella Holding. Ender e Yildiz sospettano che dietro la morte di Nadir ci sia proprio Sahika. Anche Kaya non crede alla versione della sorella, secondo cui l'amore tra lei e Nadir era sincero. Ender però vuole dimostrare che è stata Sahika a uccidere Nadir e, con una scusa, si introduce insieme a Caner in casa dell'uomo in cerca di indizi. Sahika però scopre il piano di Ender e lascia che gli uomini di Nadir ne osservino le mosse senza agire.



Le indagini di Caner ed Ender sulla morte di Nadir sono a un punto morto e la notizia getta Ender nello sconforto. In ufficio riceve un altro duro colpo: Sahika, nuova proprietaria dell'azienda, la licenzia. Ender si sfoga con Kaya, che le promette il suo sostegno per aiutarla a reagire.



Yildiz organizza una piccola festa per Halit Can e invita anche Halit.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.