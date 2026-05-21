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Be My Sunshine

SERIE TV22 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 22 maggio in streaming

La puntata del 22 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 22 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 22 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Haziran e Poyraz, dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per settimane per cercare di farli allontanare, decidono di dare loro una lezione.

Haziran e Poyraz organizzano il loro finto matrimonio, invitando tutti al boutique hotel con una scusa.

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