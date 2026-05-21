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Be My Sunshine

SERIE TV22 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 23 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da sabato 23 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 23 maggio

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 23 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Haziran è decisa a sorprendere Poyraz e si intrufola in casa di Aliye per cercare la ricetta del suo borek.

Nel frattempo, Poyraz cerca di organizzare un servizio fotografico.

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