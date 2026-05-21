Nelle puntate della terza stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ) andate in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 21 maggio e disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity , un grande colpo di scena riguarda uno dei personaggi più controversi della serie turca: Nadir. Nel video qui sopra, il momento in cui l'uomo perde i sensi dopo essere stato avvelenato da Sahika. Ma Nadir muore davvero? Ecco cosa è successo.

Nel primo dei tre episodi di Forbidden Fruit 3 andati in onda in prima serata su Canale 5 il 21 maggio, Sahika stringe un accordo con alcuni fidati uomini di Nadir, compreso Harouk. Con lui, Sahika prepara dei documenti falsi e il terreno per eliminare Nadir. L'episodio si chiude con il confronto finale tra Sahika e Nadir: lei lo va a trovare a casa con la scusa di un addio e riesce ad avvelenarlo, convinta di mettere fine così al suo regno del terrore. Nadir perde i sensi e si accascia a terra.

L'episodio successivo si apre con il funerale di Nadir.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google