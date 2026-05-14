La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Dopo che Sahika le ha detto che Leyla è incinta, Yildiz accetta la proposta di matrimonio di Nadir davanti ad Halit e agli altri in riunione.



Durante una cena con Nadir, Kaya ed Asuman, Yildiz confessa ad Ender di aver scoperto da Shaika che Leyla è incinta e di aver accettato la proposta di matrimonio di Nadir perché mossa dalla rabbia verso Halit. Ender, però, è convinta che sia tutta una messa in scena architettata da Leyla e Sahika. Così va parlare con Halit per avere informazioni e scopre che Leyla, dopo essere rimasta incinta, ha deciso di interrompere la gravidanza su pressione dello stesso Halit.

Sicura che si tratti di una bugia inventata da Leyla, Ender rivela ad Halit che è stata Sahika a informare Yildiz della gravidanza. Halit chiede spiegazioni a Sahika, la quale si giustifica dicendo che ancora non sapeva dell'interruzione della gravidanza e che si era vista costretta a rivelare l'informazione a Yildiz, per paura che questa potesse aggredire Leyla.



Yildiz riceve due proposte allettanti per l'acquisto della sua attività di purea di mele da parte di due aziende importanti. La proposta più alta è di cinque milioni e una posizione lavorativa in azienda, e per festeggiare Yildiz organizza una festa a casa sua. Yigit è con Caner in un locale e lì vede Aksel, il ragazzo con cui si frequenta Lila. Aksel parla con l'amico Sinan e gli dice che sta frequentando Lila solo perché i suoi genitori la preferiscono a Ozge per il suo stato sociale; Yigit sente tutto e il giorno seguente va a mettere in guardia Lila, ma lei non gli crede e pensa che sia solo un modo per riavvicinarsi.

Durante una discussione con Yildiz, Halit scopre che lei ha rifiutato la proposta di matrimonio di Nadir e va subito in ufficio da quest'ultimo per sbeffeggiarlo. Zehra vende alcuni gioielli a Zafer per investire nella sua attività il ricavato. Il gioielliere informa subito Halit, il quale una volta a casa si infuria con Zehra e le dice di non farsi vedere.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.