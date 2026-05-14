Negli episodi 121, 122, 123 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 14 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sahika dice a Yildiz che Leyla è incinta. Furibonda, Yildiz accetta la proposta di matrimonio di Nadir.



Ender sospetta che la gravidanza di Leyla sia una messa in scena. A mente fredda, Yildiz comunica a Nadir di non volere più sposarlo e lui parla con Ender.



Yigit dice a Lila cosa ha scoperto sul suo fidanzato. Yildiz riceve una proposta per l'acquisto della sua attività di purea di mele.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 14 maggio in prima serata su Canale 5.

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