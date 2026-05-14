La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 15 maggio della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Be My Sunshine: la trama del 15 maggio

Melisa e Alper fingono di essere una coppia e continuano a comportarsi come tale. Alper è sempre più nervoso.

Gorkem e Nehir vogliono recuperare degli oggetti che poi possono vendere alla fiera di beneficenza. Per questo motivo, decidono di andare a casa della defunta Hasibe.

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