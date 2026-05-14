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Be My Sunshine

SERIE TV15 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 15 maggio in streaming

La puntata del 15 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 15 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Ozge Demirtel (Biricik Atakan) in una scena di Be My Sunshine.
Ozge Demirtel (Biricik Atakan) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine: la trama del 15 maggio

Melisa e Alper fingono di essere una coppia e continuano a comportarsi come tale. Alper è sempre più nervoso.

Gorkem e Nehir vogliono recuperare degli oggetti che poi possono vendere alla fiera di beneficenza. Per questo motivo, decidono di andare a casa della defunta Hasibe.

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