SERIE TV06 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 6 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 6 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 6 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 6 marzo

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Convinta che Sahika abbia manipolato l’esito del test di paternità, Yildiz decide di far analizzare un campione di DNA di Halit in diversi laboratori, ma, nonostante i suoi tentativi di smascherare un presunto inganno, ogni responso conferma lo stesso risultato: negativo.

Nel frattempo, alla villa, Zehra espone ad Halit il desiderio di affidarsi ad Akin come agente letterario.

Erim, invece, viene attirato fuori casa con un pretesto da Ender che, dopo avergli ricordato l’incidente che li ha segnati, gli consegna una vecchia fotografia che li ritrae insieme e una lettera piena d’affetto.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

