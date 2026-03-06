La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 6 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Convinta che Sahika abbia manipolato l’esito del test di paternità, Yildiz decide di far analizzare un campione di DNA di Halit in diversi laboratori, ma, nonostante i suoi tentativi di smascherare un presunto inganno, ogni responso conferma lo stesso risultato: negativo.
Nel frattempo, alla villa, Zehra espone ad Halit il desiderio di affidarsi ad Akin come agente letterario.
Erim, invece, viene attirato fuori casa con un pretesto da Ender che, dopo avergli ricordato l’incidente che li ha segnati, gli consegna una vecchia fotografia che li ritrae insieme e una lettera piena d’affetto.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.