Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 12 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 12 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 12 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan scopre chi era l'uomo che ha tradito suo padre e va su tutte le furie. Yildiz, dopo aver scoperto di aver perso il bambino, decide di tenere segreta la notizia.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 19 settembre su Canale 5
La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 19 settembre su Canale 5
fashion
Sotto la direzione creativa di Silvia Falconi, Emé svela la sua nuova visione di femminilità: tessuti ricercati, palette intense e tre linee per ogni occasione
Sotto la direzione creativa di Silvia Falconi, Emé svela la sua nuova visione di femminilità: tessuti ricercati, palette intense e tre linee per ogni occasione
CRONACA
Il tre volte campione di MotoGP a Dentro la notizia rivela i dettagli dell’investimento andato storto
Il tre volte campione di MotoGP a Dentro la notizia rivela i dettagli dell’investimento andato storto