Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 12 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan scopre chi era l'uomo che ha tradito suo padre e va su tutte le furie. Yildiz, dopo aver scoperto di aver perso il bambino, decide di tenere segreta la notizia.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

