Forbidden Fruit 2, la puntata del 9 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 9 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 9 settembre

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Alihan scopre che Emir e Lila si frequentano e va su tutte le furie: decide di licenziare l'amico e impedisce alla nipote di avvicinarsi di nuovo a lui. Lila non si dà pace per l'accaduto e prova a chiedere aiuto a Zeynep, la quale la rassicura dicendole che provera' a far ragionare Alihan.

Zeynep viene invitata a prendere un tè con Zerrin e altre sue amiche, ma l'incontro si rivela una sorta di imboscata: infatti tra le invitate c'e' anche Nuran, la madre di Hira, che coglie l'occasione per accusare Zeynep del licenziamento della figlia. Anche Zerrin ne approfitta per cercare di screditarla, mettendola a disagio. Quando va via, Zeynep si reca in un negozio per ritirare delle scarpe per Yildiz, ma Hira la fa mandare via dal commesso.

Ender non accetta la gravidanza di Yildiz perché la vede come un impedimento al suo ricongiungimento con Halit. Insieme al fratello, trama un modo per farle perdere il bambino.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE