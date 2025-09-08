Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
08 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata dell'8 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'8 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 8 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'8 settembre

Şevval Sam (Ender Çelebi) in una scena di Forbidden Fruit 2
Şevval Sam (Ender Çelebi) in una scena di Forbidden Fruit 2

Halit, durante la colazione, informa Erim, Zehra e Lila della gravidanza di Yildiz. La reazione, soprattutto di Erim che sperava che Halit ed Ender tornassero insieme, non è delle migliori.

Alihan, suscitando le perplessità di Hakan, lo incarica di licenziare Hira. Ender intanto viene informata da Halit della gravidanza di Yildiz. La donna, che vorrebbe delle certezze, non prende bene la notizia.

Anche Zeynep viene informata da Yildiz della gravidanza. La ragazza però, pensando al rapporto in crisi tra Yildiz e Halit, è perplessa. Hira intanto viene licenziata. La donna reagisce male, attribuendo la responsabilità del suo licenziamento a Zeynep.

Lila informa Zerrin della gravidanza e, anche lei, non prende bene la notizia. Ender, Zehra, Lila e Zerrin, tutte a conoscenza della notizia della gravidanza, e tutte preoccupate per le conseguenze che potrebbe avere sul loro futuro, si incontrano per escogitare un piano per liberarsi sia di Yildiz che di Zeynep.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

