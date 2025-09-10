Mediaset Infinity logo
LA PUNTATA
11 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata dell'11 settembre in streaming

La puntata dell'11 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale dell'11 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'11 settembre

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia

Pars ed Eren sono in attesa che passino le due ore di tempo chieste da Ilgaz per chiarirsi con Ceylin. Il rapporto fra i due protagonisti crolla definitivamente di fronte alla verità che si prospetta: Ilgaz insiste che Parla e i suoi familiari vadano consegnati alla giustizia, Ceylin chiede comprensione per il dramma che sta attraversando la sua famiglia e per la giovane Parla la cui vita, in prigione, sarebbe distrutta. Ma Ilgaz è irremovibile.

Ceylin decide quindi di mettere in atto il suo piano: con il passaporto falso nella borsa, si reca a casa della madre e avvisa tutti che Parla deve partire immediatamente, deve fuggire all'estero. Si recano quindi in aeroporto, Ceylin acquista un biglietto per la Bosnia-Erzegovina ma sul punto di attraversare il gate, Parla viene fermata.

Sono arrivati Ilgaz ed Eren accompagnati dalla polizia. A nulla valgono le preghiere di Gul, Aylin e Osman, la ragazza viene portata in centrale insieme alla sua famiglia.

