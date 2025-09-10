La puntata integrale dell'11 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'11 settembre

Pars ed Eren sono in attesa che passino le due ore di tempo chieste da Ilgaz per chiarirsi con Ceylin. Il rapporto fra i due protagonisti crolla definitivamente di fronte alla verità che si prospetta: Ilgaz insiste che Parla e i suoi familiari vadano consegnati alla giustizia, Ceylin chiede comprensione per il dramma che sta attraversando la sua famiglia e per la giovane Parla la cui vita, in prigione, sarebbe distrutta. Ma Ilgaz è irremovibile.

Ceylin decide quindi di mettere in atto il suo piano: con il passaporto falso nella borsa, si reca a casa della madre e avvisa tutti che Parla deve partire immediatamente, deve fuggire all'estero. Si recano quindi in aeroporto, Ceylin acquista un biglietto per la Bosnia-Erzegovina ma sul punto di attraversare il gate, Parla viene fermata.

Sono arrivati Ilgaz ed Eren accompagnati dalla polizia. A nulla valgono le preghiere di Gul, Aylin e Osman, la ragazza viene portata in centrale insieme alla sua famiglia.

