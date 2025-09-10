Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 12 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da venerdì 12 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 12 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Aylin in ospedale ma le sue condizioni sono stabili.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 12 settembre
Parla e la sua famiglia vengono condotti in centrale per essere interrogati ma, sotto suggerimento di Ceylin, si avvalgono della facoltà di non rispondere. Ceylin e Ilgaz continuano a non ritrovare un equilibrio che ormai sembra compromesso.
