La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 8 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kemal cerca di riconquistare Zehra, che ormai non sa più cosa pensare. Intanto, Halit fa capire alla figlia che il suo rapporto con Kemal deve finire: per questo, decide di restituire a Kemal i soldi da lui investiti e di escluderlo dalla Holding.
Kemal chiede, allora, aiuto a Ender, che però non ha alcun interesse a sostenerlo, ora che è diventata membro del consiglio di amministrazione.
Nel frattempo, a Londra, Erim non sta bene e confida alla madre di voler tornare a casa.
Halit incarica Yildiz di acquistare un regalo costoso per la nascita del nipote di un suo caro amico, Havery.
Più tardi, Dündar organizza il suo addio al celibato, invitando anche Alihan e Hakan. Venuta a sapere la cosa, Yildiz decide di organizzare l’addio al nubilato per la sorella.
Zeynep scoprirà che Alihan ha deciso di partire per l’America per ricominciare una nuova vita. Per caso, incontrerà una sua vecchia amica universitaria, Elif, e le due decideranno di riprendere a frequentarsi.
Infine, Dündar porta Zeynep a cena fuori, mentre Caner ed Emir si accoderanno alla serata.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.