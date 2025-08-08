Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
08 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata dell'8 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'8 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 8 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Yildiz in una scena di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'8 agosto

La madre di Lal e Cem è ricoverata in ospedale a causa di un infarto, e Alihan, Halit e Yildiz accorrono per ricevere aggiornamenti. Il giorno dopo, anche Zeynep va a trovare Cem in ospedale e si ritrova faccia a faccia con Alihan che non perde occasione per stuzzicarla e testare il suo interesse.

Nel frattempo, Yildiz è alle prese con i lavori e il trasloco nella nuova casa, e cerca una scusa per ottenere da Halit dei soldi per pagare Sengul che la ricatta. Parlando con Defne, sua nuova conoscente e amica di vecchia data di Ender e Halit, scopre che è possibile sottrarre soldi al marito facendo finti pagamenti con la carta di credito. Trova allora una boutique di abiti di alta moda e propone l'affare alla proprietaria-commessa, che accetta.

Ender accetta di incontrare Sinan, e decidono di scappare insieme il prima possibile. In almeno due occasioni rischiano di farsi scoprire, ma Sinan riesce a ingannare la moglie Zehra che continua a non sospettare di nulla.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

