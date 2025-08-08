Forbidden Fruit 2, la puntata dell'8 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 8 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'8 agosto

La madre di Lal e Cem è ricoverata in ospedale a causa di un infarto, e Alihan, Halit e Yildiz accorrono per ricevere aggiornamenti. Il giorno dopo, anche Zeynep va a trovare Cem in ospedale e si ritrova faccia a faccia con Alihan che non perde occasione per stuzzicarla e testare il suo interesse.

Nel frattempo, Yildiz è alle prese con i lavori e il trasloco nella nuova casa, e cerca una scusa per ottenere da Halit dei soldi per pagare Sengul che la ricatta. Parlando con Defne, sua nuova conoscente e amica di vecchia data di Ender e Halit, scopre che è possibile sottrarre soldi al marito facendo finti pagamenti con la carta di credito. Trova allora una boutique di abiti di alta moda e propone l'affare alla proprietaria-commessa, che accetta.

Ender accetta di incontrare Sinan, e decidono di scappare insieme il prima possibile. In almeno due occasioni rischiano di farsi scoprire, ma Sinan riesce a ingannare la moglie Zehra che continua a non sospettare di nulla.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE