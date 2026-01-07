La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 7 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender è preoccupata che Yildiz abbia scoperto la verità sul suo passato con Kaya, ma l'uomo le assicura di non averne mai parlato con nessuno.

Grazie alla complicità di Tulin, vincolata al silenzio da un accordo, Ender riesce ad allontanare Yildiz dall'azienda, impedendole di scavare più a fondo.

La sua paura è che scopra un segreto ancora più grande, che non ha mai rivelato a nessuno e che racconterà solo a Caner.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.